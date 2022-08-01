"Информация о том, что Дзюба будет включен в заявку на матч с "Уфой", не соответствует действительности", - приводит заявление пресс-службы клуба Sport24.
Напомним, ранее уфимская журналистка Ксения Малкова сообщила, что по ее информации, Артем Дзюба попадет в заявку "Рубина" на матч с "Уфой". Встреча между командами состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
В мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. В связи с этим он готовится к сезону в расположении "Рубина".
В "Рубине" отреагировали на слухи о том, что Дзюба попадет в заявку на матч с "Уфой"
Пресс-служба "Рубина" прокомментировала информацию о том, что экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба будет заявлен клубом на предстоящий матч с "Уфой".
Фото: ФК "Рубин"