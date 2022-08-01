Ранее сегодня СМИ сообщили, что Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров столичного клуба, а его пост могут занять Ашот Хачатурянц или Сергей Прядкин - бывшие президенты Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Салихова отметила, что в клубе сейчас "отличная атмосфера", в "Спартаке" все едины и работают на успех красно-белых.
"Хочется сказать тем, кто вокруг: "Не дышите на "Спартак!". Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.
Дай им повод - они назначат Червиченко президентом, Смородскую - вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером - Мостового", - цитирует Салихову "СЭ".
В середине июля "Спартак" покинул спортивный директор команды Лука Каттани, до этого из клуба ушел Франко Камоцци – он работал советником Федуна.
Вчера "Спартак" со счетом 4:1 разгромил "Оренбург" в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые в таблице чемпионата России занимают 2-е место, имея в своем активе 7 очков.
"Не дышите на "Спартак!" Зарема жестко отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слухи об изменениях в руководстве красно-белых.
Фото: соцсети Заремы Салиховой