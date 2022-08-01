"Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? У каждого свое видение ситуации… Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста", - цитирует наставника питерцев "СЭ".
Дзюба и Оздоев покинули "Зенит" после завершения предыдущего сезона – у обоих футболистов истекли контракты с сине-бело-голубыми, клуб и игроки не стали подписывать новые соглашения.
Позднее о переходе Оздоева объявил турецкий "Фатих Карагюмрюк", Дзюба до сих пор не нашел себе новую команду.
"Зенит" занимает первое место в таблице Российской Премьер-лиги после трех туров соревнования – в активе питерцев 7 очков.
Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева при уходе из "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о том, что ушедшие из команды Артем Дзюба и Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу в клубе.
Фото: ФК "Зенит"