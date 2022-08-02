По информации источника, речь идет не о попытке отмены закона.
Сообщается, что клубы намерены провести консультации с депутатами Госдумы и обратиться с просьбой о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России - в частности, детей и лиц старше 60 лет.
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика. С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
В минувшие выходные на всех этих стадионах прошли матчи. В общей сложности игры на этих аренах посетили 34088 зрителей.
Источник: РБ Спорт
СМИ: клубы РПЛ намерены добиваться смягчения закона о Fan ID
Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) планируют инициировать поправки к закону о Карте болельщика (Fan ID).
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