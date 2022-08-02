Агент Карцева подтвердил, что футболист перейдет в "Динамо"

Ави Нимни, агент полузащитника "Маккаби Нетания" Эдена Карцева, прокомментировал информацию СМИ о переходе его клиента в "Динамо".
Фото: Getty Images
Напомним, ранее появилась информация, что Карцев подпишет с бело-голубыми контракт на 3 года. За израильтянина столичный клуб заплатит 2,6 млн евро.

"Да, Карцев правда перейдет в "Динамо". Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан", - цитирует агента Sport24.

Полузащитник Эден Карцев выступает за "Маккаби Нетания" с лета прошлого года. В общей сложности за этот клуб 22-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Карцева с "Маккаби" рассчитан до июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

Также на счету Эдена 3 матча за сборную Израиля.


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