"Мы с Джикией не на все тренировки ходим, но стараемся на все. Может, мне стоит в актёры пойти? Слушайте, ну это интересно. Вы были на матчах Медиалиги? Сходите. Затем на условную "Уфу" больше не будете ходить", - цитирует Соболева "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что футболисты "Спартака" Александр Соболев и Георгий Джикия создали собственную команду "Бей Беги", которая будет принимать участие в футбольной Медиалиге, где выступают блогеры и бывшие профессиональные футболисты.
Ранее сообщалось, что медиакоманды примут участие в розыгрыше Кубка России текущего сезона.
Соболев: сходите на матчи Медиалиги. Затем больше не будете ходить на условную "Уфу"
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал о его команде, которая будет выступать в футбольной Медиалиге.
Фото: ФК "Спартак"