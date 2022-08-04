"Мостовой стал тренером? Я при чём здесь? Мне ещё про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счёт", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Мостовой возглавит команду из медийной футбольной лиги, где выступают блогеры, артисты и другие известные люди. В результате бывший игрок сборной России стал главным тренером "Fight Nights" - команды, в которой будут выступать бойцы из смешанных единоборств.
Карпин: не хватало еще про Медиалигу разговаривать, а тем более про Мостового
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отказался комментировать предстоящую работу Александра Мостового тренером в медийной футбольной лиге.
Фото: ФК "Ростов"