"Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлен вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и "Ростов". У каждого своя жизнь", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Мостовой возглавит команду из медийной футбольной лиги, где выступают блогеры, артисты и другие известные люди. В результате бывший игрок сборной России стал главным тренером "Fight Nights" - команды, в которой будут выступать бойцы из смешанных единоборств.
Валерий Карпин, когда его попросили прокомментировать это назначение, заявил, что не будет обсуждать медийную лигу, "а тем более Мостового".
Мостовой: Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и "Ростов"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на высказывание Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости