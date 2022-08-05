Накануне команда Соболева и защитника "Спартака" Георгия Джикии "Бей Беги" сыграла вничью с 2Drots на МКС со счетом 1:1. В группе МКС с ними также находится "Амкал".
"Я кайфанул. Когда ехал сюда, думал, что буду сдержанным, но это нереально. Чувствую себя здесь больше болельщиком. Это очень круто, мне понравилось! Жалко, что болельщиков сегодня не было", - сказал Соболев.
Отметим, что 1-й тур МКС прошел без зрителей из-за организационных проблем.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности за красно-белых он сыграл в 77 матчах, на его счету 34 забитых мяча и 14 голевых передач.
"Спартак" в 3-х турах Российской Премьер-лиги (РПЛ) набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Соболев прокомментировал дебют своей команды на МКС
Нападающий "Спартака" и владелец медийной команды "Бей Беги" Александр Соболев высказался о дебюте своего клуба в Московском кубке селебрити (МКС).
Фото: ФК "Спартак"