Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
1 - 6 1 6
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
2 - 1 2 1
АяччоЗавершен
Сделать ставку

СМИ: "Краснодар" и "Фламенго" согласовали трансфер защитника Перейры

"Краснодару" и "Фламенго" удалось согласовать переход бразильского защитника Лео Перейры.
Фото: Getty Images
Ранее СМИ сообщали об интересе "быков" к 26-летнему футболисту.

По информации источника, "Краснодар" сделал предложение "Фламенго". Бразильский клуб его одобрил. Игрок дал согласие на переезд в Россию.

В нынешнем сезоне Перейра провел за "Фламенго" 23 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт бразильца рассчитан до декабря 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.

"Краснодар" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 9-е место, набрав в 3 матчах 4 очка. Завтра, 6 августа, "быки" на своем поле примут "Локомотив". Игра 4-го тура чемпионата России начнется в 20:00 мск.

Источник: "СЭ"

Представитель Перейры прокомментировал информацию о его возможном переходе в "Краснодар"


Краснодар Фламенго Российские трансферы Перейра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Голевая передача Зинченко помогла "Арсеналу" победить "Кристал Пэлас" в АПЛ 1
"Бавария" разгромила "Айнтрахт", забив 6 голов
Семак: Бакаев - очень качественный игрок, который усилит нашу команду 2
СМИ: "Краснодар" и "Фламенго" согласовали трансфер защитника Перейры 3
Зинченко поучаствовал в первом голе сезона АПЛ
Пономарев - о матче с "Факелом": думаю, выводы из ничьей с "Пари НН" в ЦСКА сделаны эксклюзив
Акинфеев назвал лучших игроков на старте нового сезона РПЛ
УЕФА оштрафовал "Ференцварош" Черчесова за поведение фанатов в матчах Лиги чемпионов
Вендел признан лучшим игроком "Зенита" в июле 1
Зинченко - в стартовом составе "Арсенала" на матч с "Кристал Пэлас" в АПЛ
"До поры до времени мы делали хорошую работу, но потом все вместе провалились". Акинфеев - о Березуцких во главе ЦСКА
Генич прокомментирует матч Второй лиги 1
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне 2
УЕФА наказал "Фенербахче" после кричалок фанатов о Путине в матче с киевским "Динамо" 10
Виктор Мендес заявлен за ЦСКА для участия в матчах РПЛ 3
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера "Палермо" 2
Агент Мантуана рассказал, когда Густаво сможет дебютировать за "Зенит" 1
"Роль болельщиков в этом очень велика". Семин назвал лучший матч стартовых туров РПЛ 1
Непомнящий: Оздоеву еще играть и играть. Очевидно, он подходит Пирло 1
Непомнящий: как бы Дзюбе не промахнуться и не у дел не остаться. Не понимаю его притязаний 8
"Не каждому это дано". Федотов перечислил сильные стороны Зделара
В "Спартаке" отреагировали на вопрос об отъезде Федуна из России 12
В "Спартаке" поделились информацией о состоянии Джикии перед матчем 4 тура РПЛ с "Уралом"
Федотов рассказал о сильных качествах новичка ЦСКА Мендеса 2
Гвинейский нападающий "Шерифа" перейдет в "Пари НН"
Травмированный Фассон стал игроком месяца в "Локомотиве" 1
Представитель Перейры прокомментировал информацию о его возможном переходе в "Краснодар"
Семин: Клаудиньо, Вендел, Малком - пример для российской молодежи. Если все будут одинаковые, развития не произойдет 4
СМИ: "Краснодар" ведет переговоры с "Фламенго" о переходе Перейры 3
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Все новости
-