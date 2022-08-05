Ранее СМИ сообщали об интересе "быков" к 26-летнему футболисту.
По информации источника, "Краснодар" сделал предложение "Фламенго". Бразильский клуб его одобрил. Игрок дал согласие на переезд в Россию.
В нынешнем сезоне Перейра провел за "Фламенго" 23 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт бразильца рассчитан до декабря 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
"Краснодар" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 9-е место, набрав в 3 матчах 4 очка. Завтра, 6 августа, "быки" на своем поле примут "Локомотив". Игра 4-го тура чемпионата России начнется в 20:00 мск.
Источник: "СЭ"
Представитель Перейры прокомментировал информацию о его возможном переходе в "Краснодар"
СМИ: "Краснодар" и "Фламенго" согласовали трансфер защитника Перейры
"Краснодару" и "Фламенго" удалось согласовать переход бразильского защитника Лео Перейры.
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