- Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается, - передает слова Цорна "РБ Спорт".
"Локомотив" потерпел выездное поражение от "Краснодара" со счетом 0:3 в рамках 4 тура Российской премьер-лиги. Забитыми голами в составе "быков" отметились защитник Кристиан Рамирес и нападающий Олакунле Олусегун (дважды). "Железнодорожники" набрали 2 очка в 4 матчах и занимают промежуточное 13 место в турнирной таблице чемпионата России. В предыдущем туре "Локомотив" разгромно проиграл "Зениту" (0:5). Официальным главным тренером красно-зеленых является немец Йозеф Циннбауэр, который фактически делит эти функции со своим соотечественником Марвином Комппером.
Цорн: пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что "Локомотив" делает шаги вперед
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал итоги матча 4 тура РПЛ против "Краснодара" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"