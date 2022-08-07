- Денис говорит об этом не в первый раз. Он почти в каждом интервью пытается зацепить тему "Спартака". Если ему удастся вернуться туда в 35 лет, буду за него искренне рад. У него есть цель, такая мечта, к которой он стремится. Дай бог. Конечно, никаких обид с моей стороны не будет, если у него получится. Ради такой цели можно и уйти, - передает слова Кухарчука Sport24.
35-летний полузащитник "Химок" Денис Глушаков выступал за московский "Спартак" в период июля 2013 по июль 2019 года и стал в составе красно-белых чемпионом России, являясь при этом капитаном команды. После ухода из московского клуба футболист играл за грозненский "Ахмат", а с октября 2020 года выступает за подмосковные "Химки". В текущем сезоне на счету Глушакова 4 матча за красно-черных без результативных действий.
Кухарчук: если Глушакову удастся вернуться в "Спартак" в 35 лет, буду за него искренне рад
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук рассказал о мечте хавбека красно-черных Дениса Глушакова вернуться в московский "Спартак".
Фото: РПЛ