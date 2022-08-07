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Кержаков: в данный момент из "Урала" ко мне не обращались

Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков ответил на вопрос, поступало ли ему предложение возглавить "Урал".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Напомним, ранее сегодня екатеринбургский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Игоря Шалимова. Решение об отставке было принято после неудачного старта команды - в 4-х матчах "шмели" не набрали ни одного очка. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

"Как я уже говорил ранее, готов рассматривать предложения, если они будут. Это применимо ко многим командам, а не только касаемо какового определенного клуба. В данный момент из "Урала" ко мне не обращались", - цитирует Кержакова "СЭ".

Напомним, Александр Кержаков в прошлом сезоне был главным тренером "Нижнего Новгорода". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 33 очка. Он покинул клуб в июне - с тренером не стали продлевать контракт.


Урал Кержаков
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