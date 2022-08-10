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Пейчинович: не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки, это полный ######

Экс-защитник московского "Локомотива" и воронежского "Факела" Неманья Пейчинович высказался о приостановке контрактов легионерами клубов РПЛ.
Фото: Global Look Press
- Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо? Это полный ######. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы, - передает слова Пейчиновича Sport24.

В марте 2022 года ФИФА издала правила временного трудоустройства легионеров РПЛ, в соответствии с которыми любой футболист-иностранец клуба Российской премьер-лиги мог приостановить свой действующий контракт в одностороннем порядке до конца сезона, и на этот период заключить соглашение с другим - зарубежным - клубом. В июне 2022 года эта возможность была распространена ФИФА на весь сезон-2022/2023. Часть игроков-иностранцев РПЛ воспользовалась этой лазейкой, покинув российские клубы или начав шантажировать их руководство возможным отъездом с целью улучшения условий контракта.


РПЛ Локомотив Пейчинович
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