По информации источника, "автозаводцев" покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Сообщается, что директор "Торпедо" по стратегическому развитию Илья Геркус будет замещать руководство. Отмечается, что в данный момент тренировки проводит Андрей Каряка, входящий в тренерский штаб команды с 2021 года.
Напомним, "Торпедо" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В пяти стартовых турах "автозаводцы" не одержали ни одной победы, 1 раз сыграв вничью. Столичный клуб занимает предпоследнее, 15-е, место, в таблице чемпионата России.
21 августа "Торпедо" в гостях сыграет с "Зенитом".
Источник: "СЭ"
Источник: Бородюк, Маслов и Ляпин покидают "Торпедо"
В руководстве московского "Торпедо" произошли серьезные изменения.
Фото: ФК "Торпедо"