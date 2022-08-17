Источник: Бородюк, Маслов и Ляпин покидают "Торпедо"

В руководстве московского "Торпедо" произошли серьезные изменения.
Фото: ФК "Торпедо"
По информации источника, "автозаводцев" покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Сообщается, что директор "Торпедо" по стратегическому развитию Илья Геркус будет замещать руководство. Отмечается, что в данный момент тренировки проводит Андрей Каряка, входящий в тренерский штаб команды с 2021 года.

Напомним, "Торпедо" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В пяти стартовых турах "автозаводцы" не одержали ни одной победы, 1 раз сыграв вничью. Столичный клуб занимает предпоследнее, 15-е, место, в таблице чемпионата России.

21 августа "Торпедо" в гостях сыграет с "Зенитом".

Источник: "СЭ"


Торпедо Бородюк
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