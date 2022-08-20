- Не понял, почему Соболев получил такую индульгенцию. Игрок "Локомотива" перед этим матчем, слегка отмахиваясь, получает красную карточку, потому что бьет по плечу Мирзова. А здесь Соболев засаживает вратарю с прямой ноги шипами в лицо и не получает вообще ничего. Ровно как и позволяет себе тирады на 5 минут в адрес судьи, которые начинаются у штрафной площади соперника и заканчиваются в районе центрального круга. Это как-то странно.
Я думал, что в концовке будет какой-нибудь отскок в руку и Кукуян обязательно поставит на точку. В этом матче опять заметно, что арбитр лояльно судил в пользу "Спартака". Видимо, теперь многие клубы должны взять профессиональных плакальщиц, потому что стратегия, которую "Спартак" пару лет окучивал, она сработала. В этом сезоне пока "Спартак" судят отлично.
Корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин
Червиченко: Соболев засаживает Шунину шипами в лицо и не получает ничего. "Спартак" отлично судят в этом сезоне
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о судействе матча красно-белых против "Динамо" (0:1).
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