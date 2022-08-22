Ранее эквадорец ретвитнул запись в которой говорится, что он согласился перейти в армейский клуб.
"Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение - я сказал: "Да". Но "Сочи" меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового", - цитирует Нобоа "СЭ".
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В текущем сезоне 37-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности Кристиан сыграл в 81 матче за "Сочи", на его счету 30 забитых мячей и 21 голевая передача. Контракт Нобоа с сочинцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.
"Сочи" меня не отпустил". Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа отреагировал на пост в социальных сетях, в котором сообщалось о его согласии перейти в ЦСКА.
Фото: РПЛ