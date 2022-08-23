Напомним, Коваленко летом подписал контракт с "Сочи". Нынешний сезон он проведет на правах аренды в "Крыльях Советов".
По информации источника, "Зенит" намерен выкупить Коваленко у "Сочи" следующим летом. Ранее СМИ сообщали об интересе к Коваленко со стороны "Динамо".
Коваленко - воспитанник "Чертаново". В текущем сезоне Александр Коваленко провел 6 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) за "Крылья Советов", на его счету 2 голевые передачи. В общей сложности за самарский клуб Александр сыграл в 18 матчах.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Зенит" проявляет интерес к Коваленко. Петербургский клуб намерен выкупить игрока у "Сочи" следующим летом
"Зенит" заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.
Фото: ФК "Крылья Советов"