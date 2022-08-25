"По регламенту на одном секторе размещать болельщиков разных команд нельзя. А гостевого сектора не будет на матче", - цитирует представителя пресс-службы воронежцев "СЭ".
Ранее сегодня "Факел" выпустил заявление, в котором объявил о запрете на посещение стадиона фанатам в символике "Спартака" на матч 7-го тура РПЛ. Напомним, что "Спартак" отказался от гостевой квоты билетов на матч с воронежским клубам. Аналогично красно-белые поступили и перед матчем предыдущего тура против "Динамо" (0:1), но тогда подобного официального запрета от принимающей стороны не было.
"Факел" принимает на своем поле "Спартак" в рамках 7-го тура РПЛ. Встреча пройдет в ближайшую субботу, 27 августа. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Перед началом встречи воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 6 турах."Спартак" с 13-ю баллами идет на второй строчке.
В "Факеле" объяснили, почему запретили фанатам "Спартака" посещать стадион в символике своего клуба
Пресс-служба "Факела" прокомментировала собственное заявление о запрете на посещение матча 7-го тура РПЛ против "Спартака" в символике красно-белых.
Фото: ФК "Факел"