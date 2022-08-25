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Агент Захаряна: "Челси" хочет купить Арсена? Это правда

Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, подтвердил интерес "Челси" к своему клиенту.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее появилась информация, что лондонцы готовы активировать опцию выкупа Захаряна. Отступные в контракте Арсена для европейских клубов - 15 млн евро.

"Челси" хочет купить Захаряна? Это правда", - цитирует агента РБ Спорт.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел в составе бело-голубых 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В общей сложности за столичный клуб Захарян сыграл в 52 матчах, на его счету 13 забитых мячей и 16 голевых пасов.

Источник: Захарян может перейти в "Челси"


Челси Динамо Захарян АПЛ Российские трансферы
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