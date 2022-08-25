Ранее появилась информация, что лондонцы готовы активировать опцию выкупа Захаряна. Отступные в контракте Арсена для европейских клубов - 15 млн евро.
"Челси" хочет купить Захаряна? Это правда", - цитирует агента РБ Спорт.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел в составе бело-голубых 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В общей сложности за столичный клуб Захарян сыграл в 52 матчах, на его счету 13 забитых мячей и 16 голевых пасов.
Источник: Захарян может перейти в "Челси"
Агент Захаряна: "Челси" хочет купить Арсена? Это правда
Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, подтвердил интерес "Челси" к своему клиенту.
Фото: ФК "Динамо"