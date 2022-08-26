Одним из непременных условий для трансфера 19-летнего полузащитника московского "Динамо" в лондонский "Челси" может стать смена игроком футбольного гражданства, сообщает телеграм-канал "Раздевалка" со ссылкой на французских юристов. Футболист, выступающий за сборную России, имеет юридическую возможность стать гражданином Армении.
Ранее стало известно, что лондонский "Челси" прислал московскому "Динамо" официальное предложение о переходе 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна, сумма трансферной компенсации может составить 15 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел за бело-голубых 5 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. За сборную России Захарян сыграл 4 официальных матча и записал на свой счет 1 голевой пас.
Источник: условием трансфера Захаряна в "Челси" может быть смена футбольного гражданства с России на Армению
По данным источника, одним из обязательных условий для перехода полузащитника "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в английский "Челси" может стать смена футбольного гражданства.
Фото: AFP