"Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она не при чем в успехах "Спартака". Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось", - цитирует Смородскую Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун официально отошел от руководства клубом. Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.
Его супруга Зарема Салихова в мае прошлого года вошла в совет директоров "Спартака", из которого вышла уже 18 дней спустя, в связи с несогласием с назначением Руя Витории на пост главного тренера клуба. Салихова завела телеграм-канал, где критиковала работу действующих и бывших сотрудников красно-белых.
Смородская: кто такая Зарема, чтобы ее вспоминать? Никто и звать ее никак
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская нелестно высказалась о Зареме Салиховой.
Фото: Global Look Press