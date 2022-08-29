Как сообщает источник, сейчас у Дзагоева есть несколько вариантов продолжения карьеры, но в данный момент наиболее вероятным сценарием является подписание контракта с "Рубином".
Напомним, Дзагоев в мае расторг по обоюдному согласию контракт с ЦСКА. С тех пор экс-полузащитник сборной России находится в статусе свободного агента. В СМИ сообщалось, что в числе претендентов на футболиста находятся "Ахмат", "Алания" и "Урал". Кроме того, услуги Алана предлагались нескольким турецким клубам.
В прошедшем сезоне Дзагоев провел 20 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,5 млн евро. В этом году Дзагоеву исполнилось 32 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Рубин" является фаворитом в борьбе за Дзагоева
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ПФК ЦСКА