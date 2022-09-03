29-летний правый защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса 4 сентября прилетит в Москву для оформления контракта с "Динамо", сообщают СМИ. По данным источника, соглашение с футболистом будет подписано по результатам медобследования.
Прошедший сезон Даса провел в голландском "Витессе", где в 46 матчах во всех турнирах забил 1 гол и отдал 13 результативных передач. В настоящий момент футболист является свободным агентом.
Источник: "СЭ"
СМИ: капитан сборной Израиля завтра прилетит в Москву для подписания контракта с "Динамо"
По данным источника, правый защитник Эли Даса пройдет в московском "Динамо" медицинский осмотр для подписания соглашения.
Фото: Getty Images