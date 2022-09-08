– Сейчас мы идем вверху турнирной таблицы за счет того, что у нас есть задача набрать очки, чтобы избежать вылета. Мы выполняем именно эту задачу, работаем над ней. Уже дальше будет видно, что из этого всего получится, – передаёт слова Осипенко "Известия".
По итогам восьми сыгранных туров "Ростов" идёт пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды Валерия Карпина столько же очков (16), сколько и у "Динамо" (четвёртое место") и "Спартака" (шестое место). В ближайшем туре "Ростов" встречается дома с красно-белыми. Игра состоится в воскресенье, 11 сентября.
Осипенко: у "Ростова" есть задача набирать очки, чтобы избежать вылета
Защитник "Ростова" Максим Осипенко рассказал о целях команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Ростов"