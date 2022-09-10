- "Ростов" - очень дисциплинированная команда, выполняет все требования Карпина, но качества команде пока не хватает, в том числе в линии атаки. Я не жду от "Ростова" много забитых голов. Что касается "Спартака", то у него очень много потерь. Сначала травмировался Мозес, в последнем туре получил травму Литвинов, который хорошо заменил в центре поля Умярова, который далек пока от своей лучшей формы. Также получил травму Мартинс, которого тоже надо кем-то будет заменить. Это тоже скажется на атакующих действиях команды, и мы увидим осторожную игру с большим количеством единоборств. Мой прогноз - ничья, - передает слова Мора "РБ Спорт".
В завершающем матче 9 тура Российской премьер-лиги 11 сентября на поле "Ростов Арены" встретятся "Ростов" и столичный "Спартак", встреча начнется в 19:45 по московскому времени. В текущей турнирной таблице чемпионата красно-белые с 16 очками в 8 матчах занимают шестую строчку, желто-синие, в активе которых столько же турнирных баллов, находятся на седьмом месте. Такое же количество очков у находящихся выше "Динамо" и "Сочи", которые уже провели свою встречу в 9 туре. Победа любого из соперников позволит ему подняться по итогам 9 тура на третье место, опередив занимающий эту позицию в данный момент с 17 очками "Краснодар". В прошедшем сезоне "Ростов" и "Спартак" финишировали с одинаковым количеством очков - 38 в 30 матчах, что позволило им оказаться в итоговой турнирной таблице на девятом и десятом местах соответственно, желто-синие оказались выше по результатам личных встреч (1:1, 3:2).
"Качества команде пока не хватает, в том числе в линии атаки". Мор дал прогноз на исход матча "Ростов" - "Спартак"
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор высказался о предстоящем красно-белым в рамках 9 тура РПЛ выездном матче против "Ростова".
Фото: РПЛ