"Если моя ирония осталась непонятой — мне жаль… Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость…
Да, у меня сейчас нет игровой практики в "Крыльях", но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам", - цитирует голкипера Metaratings.
Напомним, днем ранее "Крылья Советов" в гостях сыграли с "Химками" вничью – 0:0. Фролов после поединка заявил, что ему в кайф сидеть на скамейке, пока выплачивается зарплата.
Подопечные Игоря Осинькина набрали 10 очков в 9 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и занимают 10-е место в таблице национального первенства.
В следующие выходные самарский коллектив на выезде сыграет с "Ростовом" - матч запланирован на 17 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Фролов – о своих словах про игровую практику в "Крыльях": никто даже записывать бы это не стал
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов прокомментировал свои слова после матча с "Химками".
Фото: РПЛ