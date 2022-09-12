Кузьмичев: "Спартак-2" приносил бы больше пользы, чем покупка Каттани не совсем квалифицированных футболистов

- Что касается информации о закрытии команды по финансовым причинам, мы видим, что с момента, как вторая команда закрылась, совершались определенные покупки. Если бы речь шла о сокращении бюджета, то "двойка" - не та структура, финансирование которой стоило сокращать. При хорошей работе, которую, считаю, Бушманов делал квалифицированно, и небольших коррективах, "двойка" приносила бы гораздо больше пользы, чем покупка господином Каттани не совсем квалифицированных футболистов, - цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.
В мае 2022 года было официально объявлено о закрытии проекта второй команды московского "Спартака" - "Спартака-2". В сообщении на официальном сайте красно-белых упразднение "двойки" объяснялось финансовыми причинами. Летом 2022 года "Спартак" покинули на правах аренды выступавшие в "Спартаке-2" Владислав Шитов ("Крылья Советов"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Константин Шильцов ("Пари НН"), Фаниль Сунгатулин ("Урал"), а также отправившиеся в клубы Первой и Второй лиги Никита Бакалюк, Максим Лайкин, Артур Максимчук, Николай Толстопятов и Илья Голосов. В то же время были выкуплены трансферы Кристофера Мартинса (6,4 млн евро) и Антона Зиньковского (3,2 млн евро), а также подписаны на правах свободных агентов Мацей Рыбус, Кейта Бальде и Миха Мевля. В июле 2022 года итальянский спортивный директор "Спартака" Лука Каттани покинул клуб.
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Фото: РИА Новости