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Макаров - боковому арбитру в матче с "Зенитом": я тебе билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров раскритиковал бокового арбитра в ходе матча с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь", - приводит слова Макарова "Чемпионат".

"Динамо" уступило на своем поле "Зениту" (0:2) в матче 10-го тура РПЛ. Команда Славиши Йокановича на 66-й минуте встречи осталась в меньшинстве после удаления Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку. Главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев, которому помогали Алексей Лунев и Роман Усачев.

"Динамо" после этого поражения пока сохраняет за собой шестое место в РПЛ. В активе команды Славиши Йокановича 16 набранных очков.


Макаров Динамо Зенит
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