"Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь", - приводит слова Макарова "Чемпионат".
"Динамо" уступило на своем поле "Зениту" (0:2) в матче 10-го тура РПЛ. Команда Славиши Йокановича на 66-й минуте встречи осталась в меньшинстве после удаления Роберто Фернандеса за вторую желтую карточку. Главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев, которому помогали Алексей Лунев и Роман Усачев.
"Динамо" после этого поражения пока сохраняет за собой шестое место в РПЛ. В активе команды Славиши Йокановича 16 набранных очков.
Макаров - боковому арбитру в матче с "Зенитом": я тебе билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь
Фото: ФК "Динамо"