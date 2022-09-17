- Почему наказали сейчас? Возможно, это связано с тем, что игрок покинул Италию и перешёл в Россию. Ничего сейчас исключать нельзя. ...На момент трансфера было открыто дело, которым занимался "Кальяри" и по которому никто не предполагал дисквалификации. Тем более - с учетом того, что проба чистая. Эта информация не была донесена до "Спартака", потому что юристы "Кальяри" уверяли, что всё будет в порядке и никто не воспринимал это дело, как проблему, - приводит слова Прокопца "РБ Спорт".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" официально заявила, что 27-летний новичок клуба сенегалец Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии на срок до 5 декабря 2022 года в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за предыдущий клуб нападающего - итальянский "Кальяри", из которого он перешел в "Спартак" на правах свободного агента в августе 2022 года.
Юрист, сопровождавший трансфер Бальде в "Спартак", рассказал, в чем состоит суть обвинений
Бальде сыграл за "Спартак" один раз и попал под дисквалификацию до декабря. Что происходит и причем здесь допинг?
Прокопец - о причинах наказания Бальде: возможно, это связано с тем, что игрок перешел в Россию
Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос о причинах применения к нападающему "Спартака" Кейта Бальде дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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