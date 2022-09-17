- Был матч "Кальяри" и "Лацио", и после поражения 1:5 тренер "Кальяри" запер команду в раздевалке, устроил разнос - и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой - офицер формально подошёл к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни "Кальяри" не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум - к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы "Кальяри", и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф. Это не вопрос недоработки "Спартака" или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации, - передает слова Прокопца "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что новичок московского "Спартака" 27-летний сенегальский центрфорвард Кейта Бальде отстранен Национальным антидопинговым судом Италии от участия в соревнования до 5 декабря 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил, допущенного во время выступления за его предыдущий клуб - итальянский "Кальяри". Бальде перешел в "Спартак" на правах свободного агента 26 августа и провел в составе красно-белых 1 матч, в котором не отметился результативными действиями. 5 марта 2022 года "Кальяри" уступил дома "Лацио" в матче 28 тура Серии А со счетом 0:3, при этом Бальде остался в запасе. 3 апреля островитяне проиграли со счетом 1:5 в выездном матче 31 тура "Удинезе", сенегалец сыграл в этом матче 36 минут.
Бальде сыграл за "Спартак" один раз и попал под дисквалификацию до декабря. Что происходит и причем здесь допинг?
Юрист, сопровождавший трансфер Бальде в "Спартак", рассказал, в чем состоит суть обвинений
Партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец, осуществлявший сопровождение трансфера нападающего Кейта Бальде в "Спартак", дал комментарий по его дисквалификации.
Фото: ФК "Спартак"