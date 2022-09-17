- Можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне, - передает слова Барриоса "РБ Спорт".
После 10 сыгранных матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 26 очков. В последних 6 матчах сине-бело-голубые одерживали победы, а в текущем чемпионате не потерпели ни одного поражения, проиграв 1 матч в Кубке России. На 4 очка от петербуржцев отстает "Ростов", который в текущем сезоне не проиграл ни одной встречи во всех турнирах, на 6 очков - ЦСКА. В матче 11 тура РПЛ "Зенит" на своем поле принимает "Ростов".
"Зенит" в матче с "Динамо" одержал шестую победу подряд в РПЛ
"Ростов" превзошел беспроигрышную серию "Зенита" на старте текущего сезона
«Динамо» «Зениту» не соперник, ЦСКА проигрывает аутсайдеру «Торпедо». Справится ли с ролью претендента «Ростов»?
Барриос: думаю, "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне, уже можно назвать чемпионом
Опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос ответил на вопрос о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"