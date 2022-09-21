Макаров во время проигранного матча 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" (0:2) в саркастической форме пообещал лайнсмену Алексею Луневу подарить ему билеты в цирк, инцидент произошел в подтрибунном помещении.
"Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ (один считается реальным, один – условным) и оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.
Также КДК обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей судьи Алексея Лунева", - гласит сообщение пресс-службы РФС в телеграм-канале организации.
Следующий матч в РПЛ у "Динамо" против "Ахмата" в гостях. Эта игра состоится 2 октября в Грозном. Перед этим бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом" в Кубке России. "Динамо" в таблице чемпионата России занимает 7-е место, набрав в 10 матчах 16 очков.
КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова арбитру про билеты в цирк
КДК дисквалифицировал полузащитника "Динамо" Дениса Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи.
Фото: ФК "Динамо"