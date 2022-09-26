– Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из?за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит – против России все боятся играть. Ситуация – катастрофа, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Последний (на данный момент) тур Российской премьер-лиги проходил 17-18 сентября 2022 года. Некоторые футболисты клубов РПЛ отыграли десятый тур и отправились в национальные сборные, другие остались в распоряжении команд и готовятся к ближайшим играм Кубка России, которые пройдут на этой неделе. 11-й тур Российской премьер лиги запланирован на 1-3 октября.
Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок
Бывший главный "Зенита" Властимил Петржела заявил, что чемпионат России по футболу может быть приостановлен.
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