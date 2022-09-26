Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын стал председателем совета директоров красно-белых.
В состав совета директоров вошли топ-менеджеры "Лукойла" - Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, президент академии московского клуба Сергей Родионов, независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.
Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Леонид Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком". Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. За время его правления столичным клубом "Спартак" по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на 10-м месте.
"Спартак" в текущем сезоне после 10-ти туров занимает 5-е место, имея в своем активе 19 очков.
Источник: ТАСС
Избран новый состав совета директоров "Спартака". Его председателем стал Александр Матыцын
Стал известен новый состав совета директоров "Спартака".
Фото: РИА Новости