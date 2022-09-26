"С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев. Обязательное качество - значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон", - приводит слова Матыцына ТАСС.
Также Матыцын заявил, что спортивный директор должен ориентироваться в зарплатах игроков и их трансферной стоимости. По словам функционера, знание русского языка стало преимуществом при назначении англичанина.
Эшуорт занимал пост спортивного директора "Ростова" в сезоне-2004/2005. В течение месяца он был исполняющим обязанности главного тренера донского клуба.
Летом пост спортивного директора "Спартака" покинул итальянский функционер Лука Каттани, который работал в этой должности на протяжении полугода.
"Спартак" после 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 5-е место, имея в своем активе 19 очков. Свой следующий матч красно-белые проведут в четверг, 29 сентября, против "Зенита" в 3-м туре группового Пути РПЛ Кубка России.
Матыцын объяснил, почему "Спартак" назначил Эшуорта спортивным директором
Председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын объяснил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых.
Фото: ФК "Вентспилс"