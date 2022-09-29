По информации источника, в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата, общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.
Сообщается, что руководство химчан обещает закрыть долги до середины октября. Также игроки до сих пор не получили премиальные за прошлый сезон. "Химки" спаслись от вылета из Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровск".
По ходу нынешнего сезона "Химки" сменили двух главных тренеров. В начале августа в отставку был отправлен Сергей Юран, после него три недели отработал Николай Писарев. Сейчас химчан возглавляет Спартак Гогниев.
В таблице РПЛ "Химки" занимают 13-е место, набрав в 10 матчах 8 очков. 1 октября подмосковный клуб на своем поле примет ЦСКА.
Источник: Матч ТВ
Источник: в "Химках" три месяца не выплачивается зарплата, общая сумма долга - более 300 млн рублей
В подмосковных "Химках" финансовые проблемы.
Фото: ФК "Химки"