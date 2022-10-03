Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
П1 1.65X 3.8П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
П1 1.5X 3.7П2 7.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
0 - 0 0 0
Удинезе1 тайм
П1 1.95X 3.3П2 3.85
Сделать ставку

ФИФА обязала "Аталанту" расплатиться с "Локомотивом" за трансфер Миранчука

Палата по статусу игроков ФИФА рассмотрела требование "Локомотива" к "Аталанте".
Фото: Getty Images
Бергамаски задерживали выплаты за переход полузащитника "Локо" Алексея Миранчука, ссылаясь на трудности при оплате из-за введенных санкций в отношении России.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Локо", ФИФА поддержала требования российского клуба и обязала "Аталанту" рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатить пени. Если итальянский клуб не произведет оплату, клубу запретят регистрировать новичков - вплоть до трех трансферных окон.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года за 14,5 млн евро. Летом этого года россиянин на правах аренды до конца сезона отправился в "Торино". В текущем сезоне 26-летний игрок провел 2 матча за туринцев, на его счету 1 гол. Долгое время футболист восстанавливался от травмы, которую он получил в августе.

"Аталанта" в таблице чемпионата Италии занимает 2-е место (20 очков).


ФИФА Аталанта Локомотив Миранчук Ал Серия А Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

"Фатих Карагюмрюк" уступил "Истанбулспору". Оздоев отметился голевой передачей
Бразилец, который ранее выступал за "Зенит", заявил, что хочет получить российский паспорт
Осинькин: мы были гораздо ближе к победе, чем "Краснодар"
Радимов: "Зенит-2" в моей жизни закончен. Никогда больше меня там не будет 2
Экс-игрок "Асмарала" ответил на слухи о том, что в бассейн внутри стадиона клуба сбрасывали трупы во время путча в 1993
"Что-то между Селиховым и руководством "Спартака" не ладится". Кавазашвили - об истекающем контракте голкипера 5
"Крылья" сыграли вничью с "Краснодаром" 3
Соловьев: я не просрал карьеру, все еще играю футбол. Подписал бы контракт с другим агентом - играл бы в РПЛ 1
СМИ: стало известно, кто является основным кандидатом на замену Радимову в "Зените-2"
Бывший форвард "Реала" Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в конце сезона
Соловьев - об уходе в "Зенит" в 2013: "Динамо" предлагало 300 тысяч, а я хотел 600. Дело не в деньгах, а в отношении 5
Гендиректор "Локомотива" похвалил юристов клуба за выигранный спор у ФИФА по делу Миранчука
Черчесов - о первом поражении "Ференцвароша" в чемпионате: сохранили интригу в турнире
"Работа может возобновиться после любого тура". Юран сообщил, что ведет переговоры с клубом РПЛ 3
Орлов - о победе над "Ростовом": против "Зенита" нельзя играть низким блоком
10 человек были задержаны на стадионе во время матча "Зенит" - "Ростов" 1
Агент вратаря "Ростова" Медведева назвал примерные сроки восстановления игрока от травмы
Карпин сравнил пенальти в ворота "Ростова" с эпизодом из матча против "Зенита" 2
ФИФА обязала "Аталанту" расплатиться с "Локомотивом" за трансфер Миранчука 4
"Артем ждет своего шанса". Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой 1
"Крылья Советов" - "Краснодар": составы команд на заключительный матч 11-го тура РПЛ
"Забью тогда, когда надо будет". Хлусевич - об отсутствии голов за "Спартак" 3
Турецкий журналист: пресса обожает Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет 8
Агент форварда ЦСКА Яковлева не исключил, что игрок зимой может уйти в аренду 3
Головин: очень приятно быть в одной сборной тура с ведущими игроками Лиги 1
Кобелев назвал причины неудачных результатов "Динамо" 1
В УЕФА прокомментировали отказ Польши пускать Сулейманова в страну из-за российского гражданства 6
Официально: Радимов назначен советником гендиректора "Зенита" по развитию молодежного футбола 3
Клюев: ничего не слышал про убийства на стадионе "Асмарала". Мало кто в команде понимал, что вообще происходит 1
Агент голкипера "Сочи" Заболотного: если Гаранин доверяет вратарям, которые пропускают по 4, это его личные проблемы
Все новости
-