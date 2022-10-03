Бергамаски задерживали выплаты за переход полузащитника "Локо" Алексея Миранчука, ссылаясь на трудности при оплате из-за введенных санкций в отношении России.
Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Локо", ФИФА поддержала требования российского клуба и обязала "Аталанту" рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатить пени. Если итальянский клуб не произведет оплату, клубу запретят регистрировать новичков - вплоть до трех трансферных окон.
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года за 14,5 млн евро. Летом этого года россиянин на правах аренды до конца сезона отправился в "Торино". В текущем сезоне 26-летний игрок провел 2 матча за туринцев, на его счету 1 гол. Долгое время футболист восстанавливался от травмы, которую он получил в августе.
"Аталанта" в таблице чемпионата Италии занимает 2-е место (20 очков).
ФИФА обязала "Аталанту" расплатиться с "Локомотивом" за трансфер Миранчука
Палата по статусу игроков ФИФА рассмотрела требование "Локомотива" к "Аталанте".
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