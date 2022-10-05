"Судья ошибочно не удалил футболиста "Краснодара" Кайо в матче с "Крыльями Советов", ЭСК признал это ошибкой после обращения самарского клуба. В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными", - цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Встреча между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги прошла в Самаре 3 октября. Команды не смогли выявить победителя – 0:0. Кайо получил желтую карточку на 38-й минуте матча.
"Крылья" остались на 11-м месте в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе, "Краснодар" набрал 21 балл и находится на 5-й строчке таблицы чемпионата.
Глава судейского комитета РФС: арбитр ошибочно не удалил Кайо в матче "Крыльев" с "Краснодаром"
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с неудалением защитника "Краснодара" Кайо в матче против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Краснодар"