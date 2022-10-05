"Как только кто-то приближается и говорят о конкуренции, тут же дают по ушам. Я слышал о том, что дано прямое указание по Комличенко — не свистеть на нем фолы, не реагировать, давать ему карточки. Сейчас нам дают интригу. Но когда будет реальная угроза "Зениту", клубы получат по ушам", - цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Напомним, "Зенит" в последнем матче переиграл на своем поле "Ростов" в матче 11-го тура РПЛ (3:1). Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома, Вендела и Далера Кузяева. Единственный гол в составе ростовчан забил Комличенко. Кроме того, в одном из эпизодов в штрафной площади петербуржцев случился стык между Комличенко и Деяном Ловреном, который завершился падением форварда гостей, но арбитр встречи не увидел нарушения в этом эпизоде.
Червиченко: судьям дано указание - не свистеть фолы на Комличенко. Клубы получают по ушам, если есть угроза "Зениту"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что судьи РПЛ могут работать против команд, которые конкурируют с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Ростов"