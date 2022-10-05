"Зенит" предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда "Будет ли "Манчестер Сити" пытаться продлевать контракт с Холандом", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что петербуржцы предложили новый контракт Далеру Кузяеву. Действующее соглашение Кузяева с "Зенитом" рассчитано до лета следующего года. В нынешнем сезоне Кузяев провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Напомним, в 2020-м году Кузяев пытался перебраться в один из европейских клубов после окончания соглашения с "Зенитом", но не сумел договориться ни с одним из претендентов и переподписал контракт.
Гендиректор "Зенита" Медведев подтвердил, что клуб предложил новый контракт Кузяеву
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Далеру Кузяеву предложен новый контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"