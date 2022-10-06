– Думаю, уже сейчас "Спартак" может потеть и готовить сухие штанишки. Казарцев – вообще неадекватный человек в плане судейства. Никто не знает, что от него можно ожидать. Он абсолютно нечитаемый. Учитывая историю "Крыльев" в матче с "Краснодаром", то Вася будет делать все возможное, чтобы не ошибаться в их сторону в матче против "Спартака". Центральный матч тура не ЦСКА – "Динамо", а именно "Спартак" – "Крылья", так как игру будет судить Казарцев. Жду веселый матч, – цитирует Федотова "РБ Спорт".
Матч между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" состоялся в понедельник, 3 октября, и закрывал собой 11-ый тур РПЛ. Главным арбитром в той встрече был Алексей Сухой, который показал низкий уровень судейства и оставил своей работой сразу несколько спорных моментов. В ближайшем туре "Крылья" на выезде сыграют со "Спартаком". Главным арбитром этого матча назначен Василий Казарцев, который впервые за долгое время не судил красно-белых. С его фамилией связан скандала на игре "Спартак"- "Сочи" (2:2) в 2020-м году, когда Сухой назначил два пенальти в ворота москвичей. Второй пенальти с фолом Жиго стал поводом для скандала и разбирательств. Позже назначение Казарцева было признано ошибочным, после чего последовало и его отстранение.
Игорь Федотов – о назначении Казарцева на матч "Спартака": уже сейчас клуб может потеть и готовить сухие штанишки
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов".
Фото: "Советский спорт"