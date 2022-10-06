– Вряд ли Казарцев захочет снова слушать спартаковские истерики. Поэтому это назначение может пойти на пользу "Спартаку". Казарцев будет благосклонен к этому клубу. "Спартак" не жалуется на судейство в этом сезоне, потому что их матчи хорошо отрабатывают, а не потому что ушли Федун и Зарема, – приводит слова Червиченко "СЭ".
Напомним, что сегодня Российский футбольный союз на своих официальных ресурсах объявил арбитров, которые отработают матчи 12-ого тура Российской премьер-лиги. Воскресную игру между "Спартаком" и "Крыльями Советов", которая начнется на стадионе "Открытие Арена" в 14:00 по московскому времени, в качестве главного арбитра отсудит Василий Казарцев, который вызывает не самые приятные ассоциации у болельщиков красно-белых.
Червиченко: вряд ли Казарцев захочет снова слушать спартаковские истерики. Это назначение может пойти им на пользу
Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко высказался о назначении Василия Казарцева главным судьей игры 12-го тура РПЛ "Спартак" – "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"