По данным источника, сейчас именно Семин является основным кандидатом на пост главного тренера "Локомотива". При этом спортивным директором клуба станет экс-защитник красно-зеленых Борис Ротенберг.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Семин - основной кандидат на пост главного тренера "Локомотива". Борис Ротенберг - на место спортивного директора
Юрий Семин может снова стать главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"