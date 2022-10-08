"Хотел бы возглавить "Локомотив"? Поступит предложение — конечно, да! Я был в таких ситуациях не один раз. Например, последняя ситуация с "Химками". Команда была обречена. Взял и сделал — "Химки" остались в чемпионате. Мне болельщиков очень жалко. Жалко за этим наблюдать. Надо команду вытаскивать", - цитирует Юрана Sport24.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
Напомним, последним местом работы Юрана были подмосковные "Химки", которые он со скандалом покинул в начале этого. Примечательно, что с момента его ухода "Химки" все еще не одержали ни одной победы. При этом с командой поработали уже два тренера: Николай Писарев и Спартак Гогниев.
Юран: хотел бы возглавить "Локомотив"? Конечно, да! Надо вытаскивать команду
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что хотел бы возглавить "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"