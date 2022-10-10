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Чемпионат: Гогниев отстранил трех игроков "Химок" от тренировок с основой

Главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев прибегнул к жестким мерам после очередного поражения от "Урала" (1:2).
Фото: Global Look Press
По информации источника, от тренировок с основной командой отстранены Идову, Тихий и Камышев. Игроки будут тренироваться индивидуально.

По итогам двенадцати сыгранных туров "Химки" занимают пятнадцатую (предпоследнюю) строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Спартака Гогниева проигрывают в шести матчах подряд: "Уралу" (1:2), ЦСКА (1:2), "Локомотиву" (0:5), "Краснодару" (1:3) и "Пари НН" (1:1 в основное время 5:3 в серии послематчевых пенальти).

Источник: "Чемпионат"


Гогниев Химки
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