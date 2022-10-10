По информации источника, фаворитом является бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран. Подмосковный клуб российский специалист покинул в августе.
Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" рассматривает кандидатуры Юрия Семина и Андрея Талалаева. Семин приходил на пост главного тренера "Локо" 4 раза. Со столичным клубом он выиграл три чемпионских титула, шесть Кубков и три Суперкубка России. Последним местом работы Талалаева был "Ахмат".
В субботу, 8 октября, после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) из "Локомотива" были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
"Локо" в РПЛ идет на 14-м месте, набрав в 12 матчах 9 очков.
Источник: Матч ТВ
"Матч ТВ": Юран является фаворитом в борьбе за пост главного тренера "Локомотива"
Стало известно, кто является главным кандидатом на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Химки"