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"Metaratings": Гогниев не озвучил игрокам причины отстранения от тренировок с основной командой

Стали известны подробности отстранения нескольких игроков "Химок" от тренировок с командой.
Фото: ФК "Химки"
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник Брайн Идову, капитан Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Камышев отстранены от тренировок. Они будут заниматься по индивидуальной программе.

По информации источника, об этом решении на теоретическом занятии команды. Сообщается, что для разъяснения причин тренер пригласил игроков в свой кабинет. Отмечается, что причины отстранения им озвучены не были. Гогниев мотивировал свое решение тем, что не уверен в игроках.

Химки" на прошлой неделе уступили в гостях "Уралу" (1:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб после увольнения с поста главного тренера Сергея Юрана не могут победить на протяжении 11 матчей. В таблице РПЛ химчане располагаются на 15-м месте, имея в активе 8 очков.

15 октября "Химки" на своем поле примут "Факел" в рамках 13-го тура чемпионата России.

Источник: Metaratings


Гогниев Химки
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