В общей сложности в Российской Премьер-лиге (РПЛ) уроженец Бразилии провел 225 матчей, в которых забил 66 голов и стал автором 46 результативных передач. В 2018 году бразилец получил российское гражданство. На его счету 2 матча в составе сборной России. Вместе с "Локомотивом" он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
"Москва - очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов - вообще другая жизнь!
Москва - лучший город мира? Абсолютно! Россия - лучшая страна мира, как и столица - лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов", - приводит слова Ари РБ Спорт.
Больше всего матчей в России Ари провел в составе "Краснодара", за "быков" он выступал с с 2013 по 2021 год, 36-летний футболист 172 матчах за этот клуб забил 54 гола. 110 матчей он сыграл в футболке "Спартака", еще 23 игры он провел за "Локомотив".
Ари: Галицкий такой же умный, как Путин
Ари: Россия - лучшая страна мира. Не вижу никаких минусов
Бывший нападающий "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива" Ари назвал Россию лучшей страной мира.
Фото: ФК "Краснодар"