Ари: Галицкий такой же умный, как Путин

Бывший нападающий "Краснодара" Ари заявил, что хочет быть похожим на владельца "быков" Сергея Галицкого.

Фото: пресс-служба администрации президента России





"Галицкий для меня большой пример - как надо жить, кем стать. Я хочу стать как он! То, что он сделал с "Краснодаром", вызывает только аплодисменты. Сергей Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Они одинаковые абсолютно! Мне они очень нравятся", - цитирует Ари



Ари выступал за "



В России Ари защищал цвета "



Также на его счету 2 матча за сборную России. Сергей Галицкий - основатель и владелец "Краснодара", он создал клуб в феврале 2008 года. "Быки" - трехкратные бронзовые призеры чемпионата России. В еврокубках краснодарцы дважды доходили до 1/8 финала Лиги Европы."Галицкий для меня большой пример - как надо жить, кем стать. Я хочу стать как он! То, что он сделал с "Краснодаром", вызывает только аплодисменты. Сергей Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Они одинаковые абсолютно! Мне они очень нравятся", - цитирует Ари РБ Спорт Ари выступал за " Краснодар " с 2013 по 2021 год. В 2018 году бразилец получил российское гражданство. В составе "быков" 36-летний форвард провел 172 матча, на его счету 54 гола и 37 результативных передач.В России Ари защищал цвета " Спартака " и " Локомотива ". В составе "железнодорожников" он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.Также на его счету 2 матча за сборную России.